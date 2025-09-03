Piccolo incidente domestico per Conte, pollice fasciato: "Ora il mio ottimismo è manifesto"

"Mi sono affettato il dito, ho un coltello che è un'insidia", dice scherzando il leader del Movimento 5 stelle prima di entrare al Monk per la festa di Alleanza Verdi e sinistra

"Mi sono affettato il dito, ho un nemico in casa mia". Sorride e ci scherza su Giuseppe Conte. Prima di entrare al Monk di Roma per il dibattito che ha aperto la seconda edizione della festa nazionale di Alleanza Verdi e sinistra, il presidente del Movimento 5 stelle ieri ha spiegato ad alcuni giornalisti come mai ha una grande fasciatura al pollice della mano sinistra.



"Ho un coltello affilato, è un'insidia in casa", dice scherzando. "Ora il mio ottimismo è manifesto", spiega ancora a chi gli fa notare che ora è costantemente in posizione da "Ok". Nel corso della serata l'ex premier ha provato a nascondere, almeno nelle foto ufficiali, l'infortunio. Ma ciò non gli ha impedito di riderci sopra anche con i diversi esponenti presenti alla kermesse di Avs.