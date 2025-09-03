Il siparietto
Piccolo incidente domestico per Conte, pollice fasciato: "Ora il mio ottimismo è manifesto"
"Mi sono affettato il dito, ho un coltello che è un'insidia", dice scherzando il leader del Movimento 5 stelle prima di entrare al Monk per la festa di Alleanza Verdi e sinistra
"Mi sono affettato il dito, ho un nemico in casa mia". Sorride e ci scherza su Giuseppe Conte. Prima di entrare al Monk di Roma per il dibattito che ha aperto la seconda edizione della festa nazionale di Alleanza Verdi e sinistra, il presidente del Movimento 5 stelle ieri ha spiegato ad alcuni giornalisti come mai ha una grande fasciatura al pollice della mano sinistra.
"Ho un coltello affilato, è un'insidia in casa", dice scherzando. "Ora il mio ottimismo è manifesto", spiega ancora a chi gli fa notare che ora è costantemente in posizione da "Ok". Nel corso della serata l'ex premier ha provato a nascondere, almeno nelle foto ufficiali, l'infortunio. Ma ciò non gli ha impedito di riderci sopra anche con i diversi esponenti presenti alla kermesse di Avs.
la guerra ibrida
Nell'ultimo anno gli attacchi hacker in Italia sono aumentati del 98 per cento
L’interferenza Gps all’aereo di Ursula von der Leyen ha riportato l’attenzione sulla guerra informatica. In Italia i cyberattacchi contro obiettivi sensibili sono quasi raddoppiati. Particolarmente preoccupanti gli attacchi DDoS, capaci di paralizzare servizi digitali critici, con un picco di 275 in appena 13 giorni
