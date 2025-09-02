Avs tiene il punto sul caso Puglia: “Non ritiriamo Vendola come un panno steso”

Da Sinistra italiana raccontano che l’impegno in prima linea di Nichi come candidato al consiglio regionale fu richiesto dallo stesso europarlamentare, un anno fa. Domani l’incontro alla festa nazionale dei vendoliani tra Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte

Sullo stesso argomento: Schlein prova a mediare: Emiliano e Vendola in giunta per superare i veti di Decaro in Puglia

“Che facciamo dopo il passo indietro di Michele Emiliano dalla candidatura al Consiglio regionale? Noi non ritiriamo Nichi Vendola. Non è mica un panno steso”: una fonte della segreteria nazionale di Sinistra italiana fornisce un ulteriore elemento alla telenovela estiva del campo largo pugliese. Il presidente nazionale del partito progressista non si tocca e (al momento) non è in discussione come protagonista dellla campagna elettorale d'autunno. La diatriba interna alla coalizione - generata dal veto promosso da Antonio Decaro, eurodeputato dem e candidato in pectore come governatore, alle discese in campo di Emiliano e Vendola - ha rallentato la risoluzione del dossier. Ieri la svolta con il ritiro di Emiliano (ha rimesso la sua candidatura alla decisione di Elly Schlein dopo una visita mattutina nella sua abitazione del capogruppo al Senato Francesco Boccia).

Avs, dopo le dichiarazioni di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni nei giorni scorsi, tiene dunque il punto e mantiene in campo la candidatura di Vendola, passaggio che i dirigenti del partito raccontano addirittura come “richiesto” un anno fa dallo stesso Decaro. In un post Nico Bavaro, responsabile nazionale per il Sud di Si, aveva detto chiaramente a Decaro che stava “sbagliando traiettoria”: “Non è il candidato presidente della regione che decide chi si candida dentro i partiti. Sono i partiti che decidono i candidati consiglieri. Non puoi venire in casa nostra a dire che non possiamo candidare Nichi”.

E così, dopo un mese di trattativa e di stallo, con domani in programma un incontro tra Schein, Fratoianni, Bonelli e Conte, alla festa a Roma di Avs, il quadro pugliese vede sempre Vendola in campo (e Emiliano non candidato ma indicato come assessore nella prossima giunta regionale di Decaro). E Nikita interverrà domenica alla festa regionale dell’Unità ad un dibattito sulla pace in Medio oriente. Molto rumore per nulla?