Schillaci dà forfait al Meeting dopo le polemiche sui vaccini. Ancora gelo con Meloni

Il ministro atteso oggi pomeriggio per un panel non ci sarà: manderà un videomessaggio registrato. Con la premier nessun chiarimento per il momento

La polemica è ancora calda, il chiarimento con Giorgia Meloni ancora non è avvenuto. Così il ministro della Sanità Orazio Schillaci ha deciso di non presentarsi al Meeting di Cl a Rimini oggi pomeriggio. Era atteso alle 17. Al contrario invierà un videomessaggio "chiuso", quindi registrato, senza possibilità di contraddittorio. Anche alle passate edizioni del Meeting l'ex rettore di Tor Vergata aveva fatto altrettanto, ma questa estate è diversa. Nelle scorse settimane è finito tra i carboni ardenti per aver azzerato la commissione vaccini, dopo le polemiche per la presenza nell'organismo di due medici no vax. Scelta non condivisa con il governo che ha mandato su tutte le furie la premier Giorgia Meloni, ma anche il capodelegazione di Fratelli d'Italia al governo Francesco Lollobrigida e il vicepremier della Lega Matteo Salvini.

Nel dubbio Schillaci oggi darà forfait. Non si presenterà, eviterà le domande dei cronisti e le polemiche. In attesa del prossimo Consiglio dei ministri quando dovrebbe incontrare e chiarirsi con Meloni: l'appuntamento è per giovedì 28 agosto. Ma non è detto che Schillaci ci sia.