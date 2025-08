Salvini di Messina. Approvato il progetto del Ponte (con metro): “Opera unica e strategica. Lo avremo nel 2032”

Ruberà il lavoro a Renzo Piano. Arriva il ponte sullo stretto, il Salvini bridge. Il Cipess approva il progetto. È tutto unico, speciale, definitivo. Quasi. L’opera? “Strategica”. La campata? “Unica”. Le torri? 330. Altezza? 72 metri. La promessa di Salvini ingegnere: “Un’infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”. Il ponte mette le ali. Lo presenta nella sala di Palazzo Chigi ma distribuisce il kit prima ancora di presentarsi in sala. Un fotografo: “C’è la riunione in corso e sta già a ‘manna il video”. Il collega? “Magari non si presenta”. Quello di prima: “Se’ figurate. Sta a preparare la fanfara”. E invece è misurato. Al suo fianco il sottosegretario Morelli, che si occupa di piloni e di palinsesti Rai, Rai edilizia. Salvini? Dopo Lulio Cecilio Metello (che lo ha attraversato a dorso degli elefanti) solo lui puoi riuscirci. Si prende l’apertura dei Tg. Sentiamo: “Non è un punto di arrivo ma di partenza. Ci sono state centinaia di riunioni a tutti i livelli. È un emozione. Mai si è arrivati con l’intera copertura garantita. Si può dire ‘sarà’ e non ‘sarebbe’ più lungo al mondo”. Il ponte? “Deve ancora essere ultimata l’alta velocità. In termini di risparmio di tempi? “Oggi 120 minuti ma si passerà a 15 minuti”. Occupazione? “120 mila unità. Ci sarà un risparmio di mancate emissioni di C02”. Il mondo? “A Messina, lavoreranno danesi, giapponesi. Avremo anche la metropolitana sullo stretto. Ingegneristicamente è affascinante”. E il nord? “Saranno impegnate imprese lombarde, venete, emiliane romagnole”. E la mafia? “Siamo impegnati h24, ho incontrato il procuratore Melillo e ho chiesto alle procure di contrastare le infiltrazioni”. Salvini ‘o miracolo: “Non abbiamo certezze scientifiche ma prima di quest’opera lo hanno attraversato Lucio Cecilio Metello come ricorda Strabone e San Francesco con il mantello”. Ah! “Naturalmente serve la bollinatura della Corte dei Conti”. Verrà inserito nel Pnnr come opera militare? Salvini: “Che il Ponte possa essere un dual use è nelle cose ma non mi faccia entrare nel lavoro di Giorgetti e Crosetto; è chiaro che lo possono attraversare la Croce Rossa, i militari, non solo per scopi turistici”. E se ci fossero contenziosi? “Ma noi oggi li chiudiamo. C’è il codice degli appalti. Obiettivo è che non ci siano rescissioni. Da oggi si lavora al progetto”. Si, ma quando? “Rispetteremo quello che la tecnica prevede. Nel 2032-2033. Chi gioca alla cabala giochi il 32, 33. Sono numeri sfidanti”. Vi giuriamo che lo dice la Smorfia napoletana. Il 32? Il capitone/ capitano.

Leggi anche: Editoriali Il ponte sullo Stretto è un'opera giusta anche per dimostrare che la legalità non si difende con l'immobilismo Redazione