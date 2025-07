Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Il passo indietro dopo l'avviso di garanzia per corruzione: "In un paese civile nessuno deve dimettersi per questo. Però sta succedendo che nessuno si assume la responsabilità di firmare niente", dice in un video. Sarà ricandidato alle prossime elezioni

Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto si è dimesso. Lo ha comunicato con un video pubblicato sui suoi canali social in serata. A giugno Occhiuto aveva ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. Nel video spiega che dopo la notifica dell'inchiesta l'amministrazione regionale si è bloccata: "Devo considerare quello che sta succedendo nella mia amministrazione. In un paese civile nessuno deve dimettersi per un avviso di garanzia. Però sta succedendo che nessuno si assume la responsabilità di firmare niente".

Nel video Occhiuto parla dal cantiere della metropolitana di Catanzaro. “Ho deciso di portarvi qui, di farvi vedere questo cantiere, il cantiere della metropolitana di Catanzaro. Ma avrei potuto portarvi in tanti altri luoghi della Calabria - a Sibari, nell’ospedale della Sibaritide; a Vibo, nell’ospedale di Vibo; a Palmi; nei cantieri degli aeroporti; in quelli della SS106 - per farvi vedere quante opere si stanno realizzando e quante opere oggi si vorrebbero fermare", dice il presidente.

"Chi vorrebbe fermarle, la magistratura? No, io non ce l’ho con la magistratura. Non cambio idea: ho sempre detto che in una Regione complicata come la Calabria i magistrati devono fare il loro lavoro serenamente", continua Occhiuto, che se la prende con le opposizioni che in queste settimane hanno chiesto chiarimenti e sollevato polemiche per l'avviso di garanzia: "Ce l’ho con questi che utilizzano l’inchiesta giudiziaria come una clava per indebolire o per uccidere politicamente il presidente della Regione: non sarà così".

Il presidente fa sapere che alle prossime elezioni si ricandiderà. "Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, siate voi a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire. Tra qualche settimana, quindi, si andrà a votare, e saranno i calabresi a decidere il futuro della Calabria".