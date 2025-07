Manlio Messina: "Lascio il gruppo di Fratelli d'Italia”. Dietro l'addio la guerra in Sicilia nel partito di Meloni

"Nei prossimi giorni valuterò con senso di responsabilità se proseguire il mio mandato parlamentare, continuando a sostenere il presidente Giorgia Meloni e il suo governo", scrive in una nota il deputato

Manlio Messi saluta Giorgia Meloni. “Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare.

Non aderirò ad altri partiti, né ora né in futuro", dice il deputato siciliano. "Nei prossimi giorni valuterò con senso di responsabilità se proseguire il mio mandato parlamentare, continuando a sostenere il presidente Giorgia Meloni e il suo governo, oppure se concludere anticipatamente questa esperienza, lasciando anche il ruolo da deputato":

A marzo Messina si era gà dimesso dal ruolo di vicecapogruppo del partito alla Camera. Una decisione che seguiva le tensioni tra via della Scrofa e la federazione siciliana di FdI, commissariata e affidata alla gestione del deputato romano Luca Sbardella, "Considerata la situazione articolata che sta coinvolgendo il partito in Sicilia da diversi anni e ritenendo tutti responsabili di tale situazione, me compreso, ho deciso di dare un segnale importante a tutta la classe dirigente", aveva dichiarato allora Messina, segnalando una frattura che non si è mai ricomposta.

Nella nota diffusa oggi, il parlamentare siciliano conclude specificando che quella appena conclusa nel gruppo parlamentare meloniano è stata "un’esperienza intensa, che ha rappresentato la mia passione e il mio impegno più autentico verso la politica, a cui ho dedicato gran parte della mia vita.”