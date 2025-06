Nel Pd nasce la "corrente" pacifista: la regia di Tarquinio e Ciani

Si chiama "Rete civica solidale", tra gli aderenti anche la presidente dell'Umbria Stefania Proietti. Lunedì il battesimo

Sebbene, come usa fare in questi casi, i diretti interessati rifuganno l'etichetta di "nuova corrente", è innegabile che l'esperimento venga lanciato per coordinare sforzi e idee comuni. Così da lunedì all'interno del mondo Pd ci sarà un nuovo soggetto, chiamato "Rete civica solidale", lanciato con l'obiettivo di far valere di più alcune battaglie del cosiddetto mondo pacifista. Non è un caso che tra gli animatori della rete ci sia l'europarlamentare Marco Tarquinio, che ancora questa settimana parlando col Foglio ha esternato tutte le sue preoccupazioni sulla politica di riarmo europeo. Chiedendo che all'interno del Pd ci sia più rispetto per chi la pensa come lui. E allora detto fatto: la rete debutterà, come detto, lunedì prossimo. E vedrà tra i suoi referenti oltre all'ex direttore di Avvenire anche Paolo Ciani, vicecapogruppo dem alla Camera, segretario di Democrazia Solidale-Demos. Del resto il duo, Tarquinio-Ciani, si era già visto insieme anche nella piazza contro il riarmo del 21 giugno. Tra gli altri nomi anche quello della presidente dell'Umbria Stefania Proietti, che ha sempre rivendicato posizioni pacifiste. E poi ancora il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, il sindaco di Udine Felice De Toni. Ma la lista è tuttora in aggiornamento, e prevede la collaborazione di altri amministratori locali.

"Siamo persone, Movimenti Civici Territoriali, Partiti che si sono ‘messi in gioco’ candidandosi e venendo eletti, amministrando, facendo opposizione, a livello locale, nazionale ed europeo, nell’area di centrosinistra, ma non appartenenti ai partiti rappresentati in Parlamento", recita un documento condiviso dalla Rete. "Siamo personalmente chiamati all’impegno da una formazione cristiana e laica accomunata dai grandi valori costituzionali della nostra democrazia” e “sentiamo la necessità di impegnarci insieme e con maggior responsabilità per rispondere ad alcune sfide che riteniamo molto importanti per il nostro tempo operando insieme in una Rete che contribuisca a mettere in connessione i tanti che non vogliono cedere alla rassegnazione e all’indifferenza e hanno a cuore il bene comune". L'idea, quindi, è anche quella di riprendere l'esperienza delle Rete di Trieste, animata da una cultura cattolica. Ma è evidente l'intento, al di là se diventi davvero una corrente o meno, di contare di più all'interno del Pd.