Bassa affluenza per i referendum. Si vota fino alle 15

Alle 23 di domenica, solo il 22,7 per cento degli aventi diritto si era recato a votare. Si vota anche per i ballottaggi di 13 comuni

Sino alle 15 si può votare per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza (e per i ballottaggi nei 13 comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, e nei 7 comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro).

Alle 23 di domenica, l'affluenza era stata del 22,7 per cento. Un dato quello dell'affluenza in linea con l'ultima tornata referendaria - quella del 2009 sulla legge elettorale - in cui si votò su due giorni: quella volta non fu raggiunto il quorum. La regione nella quale più gente si è recata alle urne è la Toscana dove il 22 per cento degli aventi diritto ha votato. La regione più astensionista è stata la Calabria: solo il 10,14 per cento dei calabresi si è recato al seggio.

Tutto quello che c'è da sapere sui referendum dell'8 e 9 giugno 2025

Tutti i leader che sostengono i quesiti si sono recati alle urne. Anche presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata votare, ma non ha voluto ritirare le schede per non far raggiungere il quorum. A votare è andato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo seggio di Palermo.

Per quanto riguarda i ballottaggi, l'affluenza per le elezioni nei 13 Comuni nei quali si deve scegliere il sindaco, alle 23 è complessivamente di circa il 35,9 per cento. In calo rispetto al primo turno quando era andato a votare il 45,82 per cento di elettori.