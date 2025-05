I leader dell'opposizione riuniti per spiegare ai giornalisti la mobilitazione che raggiungerà piazza San Giovanni, a Roma. "La nostra piattaforma è la mozione unitaria presentata in Parlamento", dicono. Iv e Azione a Milano il giorno prima

Pd, M5s e Avs manifestano per Gaza il 7 giugno. Ma senza Renzi e Calenda, che scendono in piazza il 6

"Lanciamo un appello agli italiani e alle italiane perché vengano al corteo il 7 giugno alle 14 per raggiungere piazza San Giovanni". Lo dice Angelo Bonelli in piazza Montecitorio dove, assieme a Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ha lanciato l'appello per la manifestazione del 7 giugno per Gaza. La piattaforma dell'iniziativa è la mozione unitaria di Pd, M5S e Avs, hanno detto i leader dell'opposizione ai cronisti che chiedevano di eventuali integrazioni come richiesto da Iv, Azione e Sinistra per Israele.

Fonti di Azione fanno sapere che ci sono stati contatti diretti tra Calenda e Renzi per organizzare venerdì 6 giugno a Milano una iniziativa comune di condanna all'azione del governo israeliano e di sensibilizzazione sul pericolo dell'antisemitismo e contro chi professa la distruzione dello stato di Israele.

"Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini, tutte le persone che ritengono che a Gaza si stiano calpestando i diritti fondamentali e i principi umani, tutti quelli che si distanziano da questa complicità, a partecipare al corteo e poi in piazza", ha spiegato Conte: "Abbiamo una mozione unitaria che sarà alla base di questa iniziativa per dire basta a questo massacro e a questo silenzio assordante del governo. Tutti sono invitati a partecipare", ha aggiunto il leader M5s.

"Basta complicità, tutti a Roma in Piazza per Gaza il 7 giugno, con una piattaforma chiara che è la mozione presentata al parlamento. Verso una manifestazione che vuole dire basta alla ecatombe, ai crimini di Netanyahu nel silenzio complice di molti, di troppi e del nostro governo che ha scelto di sedersi dalla parte sbagliata della storia. Il nostro paese non merita di essere rappresentato questo governo", ha poi sottolineato Nicola Fratoianni.

A parlare per ultima Elly Schlein: "Invitiamo tutti e tutte e partecipare a questa grande manifestazione per fermare i crimini del governo di estrema destra di Netanyahu. Invitiamo tutti a partecipare per dire basta alla complicità e ai silenzi del governo. La storia ci giudicherà di fronte a questo sterminio costante con più di 15 mila bambini e bambine palestinesi che sono stati uccisi", ha concluso la segretaria del Pd.