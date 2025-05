Schlein e Meloni si ritrovano insieme all'Assemblea di Confindustria

La premier e la segretaria del Pd all'evento che ha radunato in Emilia gli industriali di tutta Italia, ma tra di loro nemmeno uno sguardo. La cronaca della giornata

La premier che parla, la sua diretta avversaria che ascolta, a capo chino. In mattinata si è svolta l'assemblea generale di Confindustria, per la prima volta a Bologna. Ad aprire i lavori è stato un lungo discorso del presidente Emanuele Orsini, che ha delineato la necessità di unità nazionale e di una strategia industriale solida per affrontare l'incertezza economica e imprenditoriale dovuta a un contesto internazionale sempre più instabile.



A partecipare all'assemblea, come di consueto, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma non solo. A Piazza della Costituzione c'era anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e molti dei rappresentanti delle forze politiche del nostro paese come Carlo Calenda, Maria Elena Boschi, Alessandro Cattaneo, i ministri Tajani, Valditara, Piantedosi, Maurizio Landini della Cgil e, soprattutto, Elly Schlein.



La segretaria del Pd è arrivata intorno alle 11, in lieve anticipo rispetto a Giorgia Meloni. La diretta avversaria della presidente del Consiglio si è seduta dietro alla trafila di parlamentari di Fratelli d’Italia e, nella sua città, ha ascoltato a capo chino il discorso che la premier ha tenuto in conclusione dell’assemblea. Tra le due nemmeno uno sguardo, neanche un saluto, nessun confronto.



Agli industriali Meloni ha raccontato gli interventi del suo governo e l’approccio che esso avrà in futuro nelle sfide condivise con Confindustria. La premier ha rivendicato che oggi l’italia si dimostra “Credibile” davanti a un quadro economico estremamente difficile e ha lanciato un monito all’Ue: "Togliere i dazi che si è auto-imposta da sola”.



Schlein, invece, forte del successo alle amministrative di Genova ha parlato ai giornalisti del voto nelle città, poi, rispondendo al Foglio, ha spiegato con quali priorità ha raggiunto gli industriali oggi a Bologna: cercare soluzioni riguardo ai costi dell’energia e semplificare la burocrazia. Istanze che, dice la segretaria Schlein, ha raccolto confrontandosi con aziende e artigiani in tutta Italia.



Dopo l’evento, Schlein è rimasta a parlare con alcuni imprenditori che l’hanno avvicinata. Strette di mano, sorrisi, ma alla domanda su come sia andata l’assemblea di oggi non ha risposto.

