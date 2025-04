Da Meloni a von der Leyen, il cordoglio per la morte di Papa Francesco

"Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti", dice la presidente del Consiglio. A Palazzo Chigi bandiere a mezz'asta in segno di lutto. I messaggi della politica, italiana e internazionale, per ricordare il Pontefice

Dall'Italia all'Europa, anche la politica si unisce al cordoglio per la morte del Pontefice. "La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi". è il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza", sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che 'non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce'. Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore".



Oggi intanto le bandiere di Palazzo Chigi sono issate a mezz'asta in segno di lutto.

"Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, Misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell'Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù", ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Messaggi di commozione sono arrivati anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana: "Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di PapaFrancesco. La sua morte lascia un vuoto immenso". E dal suo omologo al Senato, Ignazio La Russa: "La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando La Chiesa a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, La pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa. A nome mio e dei colleghi senatori, esprimo le più sentite condoglianze".

"È stato il Papa degli ultimi, degli emarginati, il Papa della giustizia sociale e dell'impegno per il Pianeta: il suo potente messaggio di pace e di fraternità resterà un'impronta durevole di vicinanza, compassione, amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno. Di fronte a questa dolorosa perdita, la nostra vicinanza va alla comunità cattolica e a tutte e tutti coloro che nel mondo lo piangeranno e ne porteranno avanti l'impegno per i più poveri", ha scritto la segretaria del Pd Elly Schlein.



"Il mondo perde una guida spirituale capace di parlare a credenti e non credenti, un Pontefice che ha incarnato con semplicità e determinazione i valori della giustizia sociale, della pace e della dignità umana", scrive in una nota Carlo Calenda, leader di Azione. "Il suo impegno per i più deboli, per il dialogo tra i popoli e per un cristianesimo autentico resterà un esempio per tutti. Alla Chiesa cattolica e ai fedeli di tutto il mondo va il cordoglio mio e di tutta la comunità di Azione".

"La morte di Papa Francesco è un dolore immenso. Le sue ostinate parole di pace, dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi così difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace", dice in una nota Giuseppe Conte.

"Francesco ci lascia nell'abbraccio di ieri di Piazza San Pietro. Ieri il suo ultimo viaggio con la Papamobile è il simbolo del suo vivere in mezzo alla sua gente, al suo popolo. Sia in chi crede, sia in chi non crede il Papa argentino lascia una traccia profonda", scrive sui social Matteo Renzi. "E' tempo di dire grazie a Papa Francesco per ciò che ha rappresentato, non solo in questi dodici anni di pontificato".

Da Bruxelles, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, scrive: "Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore puro per i meno fortunati. I miei pensieri sono con tutti coloro che soffrono questa profonda perdita".

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo dice: "L'Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. 'Il Papa del popolo' sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza di pace, la compassione per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Che riposi in pace".

"Riposa in pace, Papa Francesco", scrive su X la Casa Bianca.



"Da Buenos Aires a Roma, Papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui", scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron. "A tutti i cattolici, al mondo in lutto, mia moglie ed io esprimiamo tutti i nostri pensieri". Mentre il prossimo cancelliere tedesco, Friedrich Merz: "La morte di Papa Francesco mi riempie di profonda tristezza. Francesco sarà ricordato per il suo instancabile impegno a favore dei più deboli della società, per la giustizia e la riconciliazione. Lo guidarono l’umiltà e la fede nella misericordia di Dio. In questo modo, il primo latinoamericano presso la Santa Sede ha toccato le persone di tutto il mondo e oltre i confini religiosi. In questo momento il mio pensiero va ai fedeli di tutto il mondo che hanno perso il loro Santo Padre. Possa riposare in pace".

"Piango la scomparsa di Papa Francesco. Il suo impegno per la pace, la giustizia sociale e i più vulnerabili lascia un'eredità profonda. Riposi in pace", ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.