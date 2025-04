Tra Rita De Crescenzo e il M5s c'è Libertas: cosa c'entra con il video dell'influencer il centro sportivo

L'associazione il cui logo compare nel post ha due ex deputati grillini nel consiglio nazionale e un presidente che simpatizza con Conte. Così aderisce alla manifestazione contro il riarmo, invita gli iscritti in piazza e il passa parola arriva fino alla tiktoker: "Un effetto a catena"

Tra l’influencer napoletana Rita De Crescenzo e il M5s c’è in mezzo il centro nazionale sportivo Libertas, un movimento apartitico che però ha due ex deputati grillini nel consiglio nazionale e un presidente che al Foglio dice: “Ho una grandissima stima di Giuseppe Conte. Mi piace come pensa”. Dopo aver portato centinaia di persone a Roccaraso, sabato De Crescenzo ha pubblicato un video in cui invita i suoi 1,8 milioni di follower alla manifestazione del M5s contro il riarmo. Nel post, indicato come “partnership retribuita”, si vede il logo di Libertas sulla grafica ufficiale dell’evento. “Vi lascio questa locandina – dice De Crescenzo – ci saranno gli sportivi più famosi d’Italia. Per chi parte da Napoli ci sono treni e pullman gratis”. L’associazione smentisce che ci sia stato un pagamento e anche De Crescenzo ha detto di non avere un accordo commerciale con Libertas.

“A parlare con Rita è stata una tesserata di Napoli”, racconta Pietro Esposito della Libertas Benevento: “Il meccanismo degli enti di promozione è un po’ particolare: noi facciamo le riunioni con tante associazioni che a loro volta coinvolgono i tesserati chiedendo una mano a spargere la voce. E’ stato un effetto a catena”. D’altra parte, il centro nazionale sportivo Libertas ha aderito convintamente alla manifestazione del M5s di sabato e si sta mobilitando per promuovere l’evento. Gli autobus organizzati dai soci che hanno fatto colletta sono un paio, partono da Napoli e Cervinaria, in provincia di Avellino, e come verificato non serve essere tesserati per prenotare un posto gratis. “L’idea di aderire è una mia scelta personale”, ci dice il presidente Andrea Pantano. “Noi non invitiamo i tesserati a partecipare all’attività politica del M5s, ma a una manifestazione che chiede lo stop alle armi, come dice De Crescenzo nel video, perché riteniamo che sia più utile per il nostro paese investire soldi nella sanità, nello sport e nell’istruzione. Questo è il mio punto di vista personale, ma è condiviso da molti dei miei”.

Sul suo profilo Instagram le foto con Giuseppe Conte sono due: una dello scorso ottobre scattata durante un evento organizzato dall’associazione e patrocinato dal Comune di Napoli e un’altra di maggio. In piena campagna elettorale per le elezioni europee, Conte ha partecipato insieme all’ex calciatrice Carolina Morace, candidata e poi eletta a Strasburgo, all’assemblea di Libertas che ha conferito un secondo mandato a Pantano. “Sono un simpatizzante”, conferma il presidente, che però smentisce qualsiasi accordo dell’associazione con l’influencer e spiega: “Sono venuto a conoscenza del video solo dopo. Conte? Non l’ho più sentito”. Se dovesse esserci anche nella piazza pacifista di Roma un effetto Roccaraso, il M5s – che nega ogni legame con l’influencer – potrebbe ringraziare proprio l’attivismo di Libertas, fondata per paradosso da Alcide De Gasperi nel 1945. “Ma noi non abbiamo bisogno che De Crescenzo porti gente, siamo già in tanti a credere in questo progetto”, dice Pantano, che ha tra i suoi consiglieri l’ex ministra grillina Fabiana Dadone e l’ex deputato M5s Manuel Tuzi.

Libertas è accreditata come ente nazionale, fa promozione sociale per il ministero del Lavoro, è un ente assistenziale del ministero dell’Interno e fa promozione sportiva per il Coni e Sport e Salute, azienda pubblica controllata dal ministero dello Sport. Nel 2023 ha ottenuto 1,8 milioni di contributi pubblici.