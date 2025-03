Il prof. Barbero è l'asso nella manica di Conte per la manifestazione del 5 aprile

Lo storico sarà in piazza con il M5s e dovrebbe intervenire nel corso dell'iniziativa a Roma

L'asso nella manica di Giuseppe Conte si chiama Alessandro Barbero: lo storico esperto di medioevo, ormai volto noto di social e tv, sarà in piazza con il Movimento 5 stelle nella manifestazione contro il riarmo e contro la guerra che andrà in scena il prossimo 5 aprile a Roma. Il professore torinese dovrebbe anche intervenire nel corso dell'iniziativa grillina, mentre resta massimo riserbo sugli altri ospiti.

Solo pochi giorni fa, Barbero aveva aperto - in dialogo con Manuela Ceretta, storica del pensiero politico utopico - la Biennale della Democrazia a Torino nel corso di un appuntamento dal titolo: "Come finiscono le guerre?”. Dal palco, il professore ha ricordato che "la pace universale si è rivelata un’illusione". Anche perché "l’Occidente ha dato un cattivo esempio sulla coerenza dei suoi ideali", ha quindi aggiunto ricordando il Vietnam, Afghanistan, Iraq. "Non c’è da stupirsi se il mondo ha smesso di credere nel sogno di pace".

Indizi di quello che il professore potrà dire alla manifestazione promossa da Conte, che intanto ha depositato alla Camera e al Senato una mozione contro il piano europeo per il riarmo, che già imbarazza il Pd sempre alle prese con i distinguo e le divisioni interne. E infatti non è ancora chiaro se la segretaria Schlein, o qualche suo ambasciatore, passerà a salutare i colleghi del M5s. Difficile che accada, ma in ogni caso – assicurano da via di Campo Marzio - non sarà un dramma. D'altra parte ai Vecchioni, ai Carofiglio, ai Virzì e agli Scurati, il popolo 5 stelle preferisce di gran lunga Barbero.