Il deputato eletto in Puglia cambia casacca. Alla base della sua scelta dissidi interni al Carroccio a livello locale. Intanto il centordestra è ancora incerto sul candidato alle prossime regionali

Davide Bellomo lascia la Lega e passa a Forza Italia. Il deputato eletto in Puglia è da oggi un nuovo componente del gruppo parlamentare di Antonio Tajani. Alla base della decisione potrebbero esserci dissidi interni nel suo partito, a livello locale. In particolare divergenze con Fabio Romito - il candidato di centrodestra sconfitto alle ultime amministrative baresi - e con Roberto Marti, senatore leccese e coordinatore del Carroccio in Puglia.

Un cambio di casacca che arriva mentre il centrodestra continua ad arrancare nella scelta del candidato per le prossime regionali. Nei giorni scorsi era stata avanzata l'ipotesi Vincenzo Magistà, direttore di Telenorba - una tv locale, di cui è volto storico. Ma nelle ultime ore pare si sia registrata una frenata. Mentre sull'altro fronte, pur non essendoci stato ancora l'annuncio ufficiale, è tutto pronto per il ritorno in Puglia di Antonio Decaro che già da settimane lavora alle liste per la regione, forte anche delle 500 mila preferenze ottenute alle europee, gran parte delle quali proprio in Puglia dove la partita per la successione di Emiliano sembra già scritta. Tanto più dopo le incertezze del centrodestra.