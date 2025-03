La premier parla a Palazzo Madama in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Domani l'intervento alla Camera

La comunicazioni di Meloni in Senato su riarmo e Ucraina: la diretta

in aula

Dal piano di riarmo europeo all'Ucraina, la premier Giorgia Meloni interviene in Senato, domani sarà alla Camera, per le consuete comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.