Il ritorno di Formigoni: “Il centrodestra mi cerca. Meloni mi piace ma faccia pulizia al suo interno”

Dopo anni di assenza, Roberto Formigoni torna a passeggiare per i corridoi della Camera. L'occasione è il convegno "Vent'anni di istruzione e formazione professionale (Iefp): testimonianze di ieri e di oggi e prospettive future al tempo dell'intelligenza artificiale", tenuto presso la Sala della Regina della Camera dei deputati organizzato da Forza Italia. Per l'ex presidente della regione Lombardia l'interesse per la politica non si è mai spento. “Mi informo, tengo rapporti in Italia e all'estero, continua a essere la mia passione” dice al Foglio, senza escludere un ritorno: “Adesso non ho incarichi istituzionali, ma mai dire mai”.

Le occasioni, d'altronde, non sono mai mancate. “Diversi amici mi hanno contattato, ma io ho preferito non candidarmi alle elezioni europee. Vedremo quando sarà il momento”. L'unica certezza è che qualsiasi suo ritorno in politica sarà nell'alveo del centrodestra e di Forza Italia. Anche se, dice Formigoni, “c'è una grossa stima per Giorgia Meloni”. Alla premier manda un consiglio: “Deve un po' guardare all'interno del suo partito, dove ci sono personalità di valore, ma forse c'è anche qualche pulizia da fare”.