Fratelli d'Italia supera il 30 per cento dei consensi. Lieve calo del Pd

Secondo l'ultima "Supermedia" Youtrend/Agi, il partito della premier Meloni consolida la sua leadership nel centrodestra, mentre Forza Italia continua a superare la Lega. Nell'opposizione migliorano M5s, Azione e Italia Viva, va male per Avs

Fratelli d'Italia ha superato il 30 per cento dei consensi. A rilevarlo è l'ultima Supermedia Youtrend/Agi, secondo cui in due settimane il partito di Giorgia Meloni è riuscito a recuperare lo 0,4 per cento, saltando dal 29,8 al 30,1 per cento il 27 febbraio, ritornando sostanzialmente allo stesso livello registrato nella precedente edizione del sondaggio, il 31 gennaio.

Poco sotto c'è il Partito democratico, che al contrario negli ultimi 14 giorni ha perso lo 0,2 per cento dei sostegni, passando dal 23,1 al 22,9 per cento. Va meglio il Movimento 5 stelle, che grazie a un +0,5 per cento sfiora il 12 per cento (11,9). Mentre, rimanendo sul versante dell'opposizione, Alleanza Verdi e Sinistra subisce una lieve flessione, scivolando dal 6,2 al 6 per cento in due settimane. Guardando al centro, gli ex alleati del Terzo polo incrementano leggermente il loro consenso: +0,2 per cento per Azione (2,9 per cento) e +0,1 per cento per Italia viva (2,7 per cento). Mentre si assottigliano ulteriormente le intenzioni di voto per +Europa, che con un -0,2 per cento si ferma a 1,8 punti percentuali.

Mentre Fdi supera un'importante soglia psicologica di consensi, gli altri partiti di centrodestra continuano a galleggiare sotto il 10 per cento. In particolare, la Lega cala all' 8,3 per cento, perdendo lo 0,2. La stessa percentuale, invece, viene guadagnata da Forza Italia, che con il suo 9,4 per cento di preferenze consolida il suo ruolo di secondo partito della maggioranza. In fine, segue un lieve miglioramento di Noi Moderati (+0,1 per cento in due settimane).

Guardando alle varie coalizioni, quella di centrodestra raggiunge il 49,1 per cento di consensi. Il livello più alto, se comparato a quello successivo alle elezioni Europee del 2024 e alle Politiche del 2022. Si ferma al 30,7 quello del centrosinistra, seguito poi dall'11,9 per cento del M5s e il 5,6 del (fu) Terzo polo. Sommati insieme, i consensi di tutte le forze di opposizione arrivano quindi al 48,2 per cento, non abbastanza per raggiungere gli avversari di centrodestra.