Cirielli (FdI) guarda alla Campania: "Candidarmi? Sì se i sondaggi mi danno vincente"

Il viceministro degli Esteri si mette a disposizione per correre alle prossime regionali: "Ma se dai sondaggi si vede che può vincere qualcun altro, è meglio che si candidi chi è favorito". In lizza per il centrodestra anche Zinzi della Lega e Martuscello di Forza Italia

"Io sono a disposizione, ma la mia candidatura è in campo solo se dai sondaggi si determina che sono l'unico che può vincere." Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di Fratelli d'Italia e possibile candidato alla presidenza della regione Campania per il centrodestra. "Se dai sondaggi si vede che può vincere qualcun altro, è meglio che si candidi chi è favorito, perché io faccio già il viceministro degli Esteri, un lavoro che mi piace. Se invece dai sondaggi sono l'unico che può battere il centrosinistra non sarò una persona che si tira indietro", dice il già generale dei Carabinieri nato in provincia di Salerno. L'occasione è un incontro con alcuni studenti degli istituti superiori a Napoli.

L'obiettivo è strappare la regione a Vincenzo De Luca, in conflitto con lo stesso Pd per un suo eventuale terzo mandato e in attesa che la Corte costituzionale si pronunci, dopo il ricorso del governo. "Se uscisse fuori un Maradona della politica, se i sondaggi alla mano ci diranno che c'è un nuovo Maradona, allora sarà lui il candidato perché noi vogliamo solo correre per vincere", precisa Cirielli. Nel centrodestra c'è fermento e si sondano le alternative. "Non abbiamo approfondito ancora. Ora cerchiamo di capire nell'offerta positiva per la candidatura in Campania, che arriva sia da Zinzi della Lega sia da Martuscello di Forza Italia. Decideremo a livello nazionale, in base anche a quale sarà il partito che dovrà esprimere la candidatura in Campania". Solo poche settimane fa però il viceministro meloniano puntellava gli alleati: "Ovviamente, per il nostro peso elettorale in Campania e in Italia rivendichiamo al sud almeno Puglia e Campania".

Il nome di Cirielli – "un politico del territorio", dice lui – gira già da qualche tempo per una candidatura alle regionali in Campania, che dovrebbero svolgersi entro fine anno. Come abbiamo raccontato qui, in lizza per il centrodestra c'è anche l'azzurro Fulvio Martusciello, detto "mister 100 mila voti", capo delegazione a Bruxelles e coordinatore FI in Campania. Mentre il ministro Matteo Piantedosi si è tirato indietro già da un po'.