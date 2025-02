Bardella annulla l'intervento alla Cpac di Washington, dopo il saluto romano di Bannon. Pressioni su Meloni

Il presidente del Rassemblement National nel pomeriggio sarebbe dovuto intervenire alla convention dei Conservatori. Il passo indietro dopo il saluto nazista dell'ideologo trumpiano. Domani è previsto un video messaggio della premier: l'incognita dopo la decisione del leader francese

Sullo stesso argomento: La prima vera crisi di Meloni. Cronache da un fortino assediato

Jordan Bardella ha cancellato il suo intervento alla Cpac, la convention dei Conservatori in corso a Washington. Il presidente del Rassemblement National avrebbe dovuto prendere la parola nel pomeriggio, era in sala a Washington, ma ha optato per il passo indietro dopo che Steve Bannon, ideologo del trumpismo ed esponente dell'estrema destra americana, ha fatto il saluto romano dal palco della convention. La convention è organizzata dal mondo Maga ("Make America Great Again") per festeggiare la vittoria alle presidenziali di novembre. E si dovrebbe concludere proprio con l'intervento di Donald Trump. In scaletta anche un discorso di Elon Musk.

Nella giornata di sabato anche la premier Giorgia Meloni dovrebbe partecipare, inviando un video messaggio che sarà riprodotto durante la convention. Ma la decisione di Bardella di non intervenire sul palco a causa del gesto di Bannon potrebbe ingenerare una qualche pressione sulla presidente del Consiglio. Della serie: ha senso intervenire se anche un altro leader della destra europea come il presidente del Rassemlement National ha cancellato il suo discorso, in disaccordo con il gesto di Bannon? Tutte considerazioni che forse in queste ore si stanno facendo anche dalle parti di Palazzo Chigi.