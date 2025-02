Processo a Delmastro, il pm di Roma chiede assoluzione

Secondo i pubblici ministeri "manca l'elemento soggettivo del reato", che avrebbe commesso il sottosegretario, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio nella vicenda legata all'anarchcio Cospito. Lui aveva detto: "Se condannato non mi dimetto"

La Procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nell'ambito del processo che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Per i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito manca l'elemento soggettivo del reato. Delmastro venne indagato dopo aver rivelato al compagno di partito (e coinquilino) Giovanni Donzelli informazioni sulla detenzione di Cospito, che vennero usate dal deputato di FdI in Aula per attaccare il Pd.

"Il tribunale di Roma mi condannerà, me lo sento, anche se la deposizione dell’ex capo del Dap Francesco Basentini è stata chiarissima e mi scagiona totalmente", aveva detto Delmastro intervistato dal Foglio l'8 febbraio. Aggiungendo però che anche in caso di condanna non si sarebbe dimesso, perché "il mio caso è diverso da quello di Daniela Santanché". Il pronunciamento del tribunale di Roma ci sarà in giornata.