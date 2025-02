Un nostro dovere raccogliere le sfide di Marina Berlusconi

Letizia Moratti commenta l'intervista di Claudio Cerasa a Marina Berlusconi uscita nel Foglio di lunedì 17 febbraio

Come europarlamentare del Partito Popolare Europeo e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, desidero esprimere il mio apprezzamento per l’intervista di Marina Berlusconi al Foglio. Le sue riflessioni offrono un contributo significativo al dibattito politico e culturale del nostro Paese. Concordo pienamente con l’analisi di Marina Berlusconi riguardo alle sfide poste dalle autocrazie globali come Russia, Cina e Iran. Questi regimi non solo minacciano l’equilibrio geopolitico, ma propongono modelli alternativi che possono sedurre le democrazie occidentali in crisi. E’ fondamentale che l’Italia e l’Europa rafforzino la propria identità democratica, promuovendo i valori di libertà e giustizia che ci contraddistinguono. La preoccupazione espressa nei confronti delle politiche divisive di Donald Trump è condivisibile. Sebbene alcune sue iniziative possano portare benefici immediati agli Stati Uniti, un approccio unilaterale rischia di compromettere la coesione dell’alleanza occidentale. E’ essenziale adottare strategie collaborative che valorizzino il multilateralismo e il dialogo tra le nazioni alleate. Marina Berlusconi sottolinea giustamente l’importanza di un’Unione Europea più unita e proattiva. Come europarlamentare, mi impegno quotidianamente per promuovere politiche che rafforzino l’integrazione europea, rendendo l’UE un attore globale capace di affrontare con decisione le sfide contemporanee. Solo attraverso una maggiore coesione potremo garantire sicurezza e prosperità ai nostri cittadini, impegnandoci per rafforzare la competitività del continente e delle sue imprese favorendone la crescita e il welfare. Per quanto riguarda l’Italia, l’appello a ridurre la burocrazia, abbassare la pressione fiscale e incentivare le liberalizzazioni è in linea con gli obiettivi di Forza Italia. Un ambiente economico più dinamico e competitivo è fondamentale per attrarre investimenti e creare migliori opportunità lavorative. Inoltre, l’apertura di Marina Berlusconi sui diritti civili rappresenta l’attenzione verso una società più inclusiva e rispettosa delle diversità. Infine, la posizione espressa sulla guerra in Ucraina riflette un profondo senso di giustizia. Concordo sul fatto che una pace duratura non debba essere ottenuta a scapito della sovranità ucraina. L’Italia e l’Europa devono continuare a sostenere Kyiv, promuovendo soluzioni diplomatiche che rispettino il diritto internazionale e l’integrità territoriale. In questo credo che il nostro Paese possa svolgere un prezioso ruolo di ponte tra le posizioni europee e quelle statunitensi, trovando una opportuna sintesi in seno alla Nato. L’intervista di Marina Berlusconi rappresenta un’importante occasione di riflessione su temi cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Europa, attraverso una visione politica molto lucida. È nostro dovere raccogliere queste sfide con determinazione, lavorando insieme per costruire una società più libera, giusta e prospera.

Letizia Moratti

presidente della Consulta di Forza Italia

qui potete leggere tutti gli altri interventi