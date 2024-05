Un "Crush!" per salvare Genova. L'ideologia che non vuole cambiamenti è peggio della politica

Non solo inchieste. Il "caso Genova" rischia di trasformarsi in un nuovo totem simbolico di un'Italia che non vuole cambiare e che preferisce guardare all'indietro. Come per Venezia col Mose (e c'è chi storce il naso pure sulla Biennale), come a Taranto contro Ilva. Ma quali alternative vengono proposte? Niente, se non un sospetto populista contro ogni cambiamento. A Genova servono il porto nuovo, il tunnel. Non le chiacchiere

Genova per noi? Ci vorrebbe per il caso Genova l’equivalente del geniale spot “Crush!” di Apple, quello purtroppo ritirato perché i creativos si sono sentiti minacciati nella loro suscettibilità: una pressa idraulica che distrugge tutti i vecchi modi di produzione delle idee e li compatta in un monolite ultrasottile del futuro. Bisognerebbe prendere tutte le idee vecchie, banali, passatiste, paraletterarie e funerarie su Genova, quelle che stanno danzando in questi giorni come il teatrino dei pupi, schiacciarle con la pressa e buttarle a mare. Da quelli che si lamentano perché Genova era la Superba e ora è un baraccone (Maggiani), a quelli della terra “stuprata impunemente” (Scurati), a quelli che Genova è “di nuovo ferita” (da cosa, da qualche tangente ipotetica e per giunta di pochi e non decisivi quattrini?), a quelli che riesumano persino i camalli del porto, che nell’epoca dei super container sono antiquariato come gli spazzacamini col fotovoltaico. Basterà un giro scombiccherato di progetti, tangenti e untorelli a schiantare Genova, di fronte a interessi reali, cioè concreti e imponenti? Un porto da rifare, con la scommessa di farlo tornare fra i più importanti del Mediterraneo, una diga per cambiare volto persino al mare, il tunnel subportuale sottomarino più grande d’Europa. Investimenti, interessi e sfide globali che è meglio non lasciare ai cinesi, chiedere a Gianluigi Aponte. Una città che cambia volto, economia.