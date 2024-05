Così FI e FdI lavorano per depotenziare il condono sulla casa voluto da Salvini

“Il piano casa? E chi lo ha visto…”. Matteo Salvini custodisce con gelosia la bozza della sua “sanatoria dei piccoli abusi”. Ci lavora alacremente il capo dell’ufficio legislativo del Mit, Elena Griglio. Il condono , in pratica, l’altro Vannacci. La seconda arma segreta da sfoderare in campagna elettorale per massimizzare i voti del Carroccio alle europee di giugno e cercare di arrivare sopra Forza Italia. Non è un caso dunque che a cercare di mettere i bastoni tra le ruote al leghista sia proprio il partito guidato dall’altro vicepremier, Antonio Tajani. Salvini ha promesso: “Conto di portare il piano casa in Consiglio dei ministri entro fine maggio. Tranquilli, non sarà un condono per chi si è costruito la sua villa sulla spiaggia”. E però anche tra gli alleati di governo nessuno ha visto una virgola del testo tanto caro al segretario della Lega che comunque dovrebbe andare a modificare il Dpr 380, il testo unico dell’Edilizia. “Su quello – dicono fonti di FdI – non ci sono problemi, sono passati vent’anni è chiaro che ci siano cose da aggiornare”. Ma il timore è che il vicepremier, pressato anche dalle associazioni di categoria, si lasci prendere la mano, allargando in modo eccessivo le maglie per accedere alla sanatoria. Insomma, che una norma per sanare qualche lievissima irregolarità all’interno degli appartamenti si trasformi in un condono di ben più vasta portata da rivendicare in campagna elettorale. Per questo negli scorsi giorni da Palazzo Chigi è arrivato l’alt. Giorgia Meloni vuole vederci chiaro. Se Salvini vuoi portare in Cdm il piano, prima la bozza deve passare da lì. Deve essere attentamente valutata dal dipartimento affari giuridici e legislativi (Dagl) di Palazzo Chigi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE