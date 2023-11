Schlein ora è tentata dall'invito di Meloni ad Atreju. Gentiloni "sella" l'Asinello

Le europee sono un congresso simulato. Ogni corrente candiderà i suoi dirigenti per pesarsi. Le donne dem temono Schlein capolista. L'ex premier si scalda per il dopo (sabato forse va da Renzi)

Ha detto: “Non ci vado”, ma non è detto che sia vero. Elly Schlein potrebbe partecipare ad Atreju, alla festa di FdI. Agli zii di sinistra, i saggi, risponde ora: “Posso sempre cambiare idea”. I direttori dei quotidiani le facilitano la scelta: “Sarebbe utile”. Père, papà, Dario Franceschini, con Meloni, consiglia di farci pure le riforme. Il Pd sta per fare un nuovo congresso del Pd, ma senza farlo. Alle Europee le correnti si peseranno e si comincia benissimo. Le candidate donne sono contro la segretaria che da capolista rischia di cannibalizzarle. Al sud, vuole correre Francesco Boccia. Marta Bonafoni, la vicecapa del Liceo Schlein, no. Vincenzo De Luca, per prendere anche un solo voto in più rispetto a Schlein, vi cucina la “calamarata”.