I ritardi di Giorgia Meloni: dall'alluvione al Pnrr, fino al Mes, Pos e balneari

Scusate il ritardo. Dal commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna fino al Pnrr, passando per il Mes, il Pos e le nomine Inps e Inail Giorgia Meloni prende tempo. O perde tempo. Non si fida. Vuole accentrare tutto su di sé e non dare l’impressione all’esterno che gli alleati, soprattutto la Lega di Matteo Salvini, comandino troppo. E dunque sabbie mobili a Palazzo Chigi. Il caso più eclatante riguarda l’alluvione dello scorso 20 maggio in Romagna: 15 morti e 15 mila persone evacuate. Il commissario per la ricostruzione è ancora un mistero buffo. Meloni sarebbe anche disponibile a nominare, come da prassi istituzionale, il governatore Stefano Bonaccini. Ma Salvini, che sotto le Due Torri segnò la sua prima vera battuta d’arresto elettorale nel 2020, non è intenzionato a dare il via libera. In più i sindaci dem vicini a Elly Schlein, capitanati da quello di Bologna Matteo Lepore, continuano ad attaccare il governo sui fondi che non tornano. Polemiche quotidiane. Per Fratelli d’Italia è una resa dei conti interna al Pd per evitare che Bonaccini diventi commissario e dunque modifichi lo statuto per ricandidarsi per la terza volta (caso che sarebbe sfruttato anche da De Luca in Campania ed Emiliano in Puglia). Fatto sta che Meloni non decide. Vuole far “decantare” la vicenda. E non è l’unico caso.

