A Brindisi fronte “antifascista” contro il sindaco che accolse gli albanesi

Brindisi. Se Brindisi non ha un rigassificatore la responsabile principale è dell’avvocato Roberto Fusco. Un civilista che negli anni 2000, su mandato di comune e provincia, si batté nelle aule di tribunale sino alla Commissione europea per impugnare, confiscare e bloccare il progetto della British Gas. Oggi il Partito democratico lo candida sindaco di Brindisi, unico capoluogo che va alle amministrative in Puglia. Dopo che si era presentato nel 2012, senza risultati, sostenuto da Italia dei Valori e Rifondazione Comunista. Poi, vista l’affinità con Giuseppe Conte, è passato al M5s. Il Pd, per sostenerlo in una colazione giallorossa, ha scaricato il sindaco uscente Riccardo Rossi, con cui è stato in maggioranza fino all’ultimo giorno, e che si è ripresentato, senza arrivare al ballottaggio, con Bonelli e Fratoianni.

