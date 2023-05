Meloni martedì incontra le opposizioni: sarà il primo faccia a faccia con Schlein

La premier chiama Pd, M5s, Sinistra e Terzo polo (che si presenterà unito) per parlare di riforme. "Coinvolgimento largo per stilare un calendario serrato"

Una fitta giornata di incontri con gli esponenti di tutte le opposizioni, in modo da aprire un confronto sulle riforme. Giorgia Meloni ha convocato martedì alla Camera dei deputati i partiti di minoranza. Sarà, quindi, con ogni probabilità, il primo faccia a faccia con la segretaria del Pd Elly Schlein, visto che le due per ora si sono sentite solo telefonicamente dopo la vittoria delle primarie dem (e dopo uno scontro dialettico relegato al dibattito parlamentare).

Sarà l'occasione per mettere sul tavolo il cronoprogramma di riforme istituzionali che il governo, nelle intenzioni della premier, vorrebbe portare avanti nel corso della legislatura. Per questo all'appuntamento nelle sale di Montecitorio ci sarà anche la ministra per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma saranno presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il sossosegretario Alfredo Mantovano. Gli incontri andranno avanti, come detto, per tutta la giornata, dalle 12 e 30 alle 20. Del resto, era stata la stessa presidente del Consiglio, in visita a Londra la scorsa settimana, a dire di voler accelerare sulle riforme puntando sul coinvolgimento dei diversi gruppi.

Il Terzo polo ha già fatto sapere che si presenterà unito con Carlo Calenda, Matteo Richetti, Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, e ha anticipato la disponibilità a parlare di premierato (sul modello del sindaco d'Italia), escludendo convergenze ad esempio sull'elezione diretta del presidente della Repubblica. Mentre con le altre forze politiche o margini di manovra sono molto risicati, visto quanto Pd, M5s e Verdi-Sinistra italiana si siano già detti indisponibili a trovare soluzioni sull'autonomia differenziata o il riassetto costituzionale.

Ma il ruolo svolto dai parlamentari Meloni ha voluto ribadirlo anche in un incontro odierno con una delegazione composta da esponenti di entrambi i partiti politici della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dallo Speaker Kevin McCarthy. Compito, quello dei parlamentari, ancor più fondamentale quando le libertà sono messe a repentaglio, come in seguito all'aggressione russa ai danni dell'Ucraina.