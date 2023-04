Lega Vs FdI. La surreale zuffa a destra sul 5G, con tanto di complottismi

Adolfo Urso nega ogni ripensamento: nessuno ha fatto saltare la norma sul potenziamento del 5G dal ddl Concorrenza. Nel senso che, ci dice il ministro delle Imprese, quella misura “non è stata ideata per quel provvedimento perché non ha risvolti sulla concorrenza ma per un altro provvedimento più attinente che è in preparazione in piena intesa con gli altri ministeri competenti”. Annotazione, questa, da mettere a verbale. E che però non può non essere messa a confronto con la baldanza con cui il mondo leghista rivendica il successo del blitz. C’è perfino un autore ben riconosciuto, dalla truppa salviniana: Alessandro Morelli. Sarebbe stato lui, il sottosegretario con delega alla Programmazione economica, ad aver insistito per il sabotaggio.

