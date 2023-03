Salvini vuole l'euroscettico Rinaldi come presidente Eni

Alla presidenza di Enel vuole Paolo Scaroni, che tutti conosciamo, mentre alla presidenza di Eni vuole un No euro, un ammiratore dei gilet gialli. Il nome è clamoroso. L’uomo a cui Matteo Salvini vuole affidare la presidenza di Eni, la più importante partecipata di stato, è Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega e autore dei libri “Il fallimento dell’Euro?”; “Europa Kaputt: (s)venduti all’Euro”. La notizia è confermata da più fonti. E sono fonti Lega. Rinaldi avrebbe i requisiti per ricoprire l’incarico. Esiste un documento, nella disponibilità del Foglio, dove sono contenuti i nomi che Salvini intende sottoporre a Giorgia Meloni (con il placet di Forza Italia). Il nome di Rinaldi è impresso su quel documento. Si tratta di un foglio su carta intestata “presidenza del Consiglio dei ministri”. La calligrafia, secondo alcuni leghisti a cui abbiamo sottoposto il documento, sarebbe quella di Alberto Bagnai. Contiene la griglia con i nomi dei candidati di Salvini per Eni, Enel, Leonardo, Poste, Enav, Mps, Consap, Amco e Terna. Meloni cosa ne pensa di questi nomi? La premier ha garantito che sulle nomine “non ci sono tensioni con gli alleati”, che il governo sta lavorando “con serietà”. Chi è Rinaldi? E’ chiamato affettuosamente “Bombolo” e rappresenta insieme a Claudio Borghi e Alberto Bagnai, quella Lega da sempre euroscettica e che per lungo tempo ha teorizzato l’uscita dalla moneta unica. Rinaldi è figlio di una famiglia nobile ed è un allievo di Paolo Savona, attuale presidente di Consob, da sempre il porto intellettuale degli economisti irregolari. Rinaldi, l’allievo di Savona, è attualmente un europarlamentare della Lega. Durante il Covid è stato uno dei protagonisti della battaglia contro il green pass. Nella sua lunga carriera ha già lavorato in Eni. Negli anni Ottanta è stato direttore di Sofid, finanziaria della partecipata. Un leghista: “Si propone per fare il presidente. E’ vero”. Come ad di Eni resterebbe Claudio Descalzi, inamovibile per Meloni. A Enel, i graditi di Salvini sono Scaroni come presidente mentre per ad le opzioni sono Stefano Donnarumma e Flavio Cattaneo.

