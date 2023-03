Il bivio di Meloni sull'immigrazione: seguire il trucismo o rottamarlo?

La mediocre informativa consegnata ieri alle Camere dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – che in un lungo e appassionato intervento a difesa dell’operato del governo non è riuscito a offrire una risposta chiara all’unica domanda cruciale sulla tragedia di Cutro, ovverosia per quale ragione in quella notte maledetta si è scelto di considerare l’arrivo di un’imbarcazione carica di migranti in un mare prossimo alla tempesta come un evento da trattare con la logica della protezione dei confini e non con la logica della protezione delle vite umane – conferma che di fronte al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, c’è un bivio importante sul tema della gestione di una parola complicata da maneggiare per la cultura sovranista: l’immigrazione. Di fronte a questo bivio, ci sono due strade.

