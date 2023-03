Perché le ambiguità di Schlein sulla guerra allarmano le ambasciate occidentali

"C'è una certa preoccupazione", dicono i diplomatici di Zelensky. A Via Veneto, sponda statunitense, si lavora per un colloquio con la neo segretaria. Che, intanto, si fa istruire da Prodi. Il nodo del nuovo responsabile Esteri del Pd. E Conte prepara la trappola in Parlamento

L’ansia che è diffusa un po’ dovunque, negli uffici diplomatici occidentali di stanza a Roma, è all’ambasciata ucraina, e non è un caso, che prende consistenza chiara: “Sì, una certa preoccupazione per il possibile cambio di linea del Pd esiste, il che sarebbe un problema per noi”. Sono le stesse inquietudini che si registrano, ma pronunciate sottovoce, a Via Veneto o a Villa Farnese: dispacci arrivati già nelle scorse ore al Nazareno, recepiti da un Enrico Letta che certo era stato attentissimo, e irremovibile, a seguire il sentiero atlantista. Una fermezza che è fatta di voti e di atti concreti, certo, ma anche di limpidezza semantica, di rinuncia ai distinguo, alle ambiguità.