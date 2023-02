Meloni: "Macron? Nessun gelo. Problema è indebolire compattezza Ue"

"Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia in questo Consiglio Europeo. Sono estremamente soddisfatta degli importantissimi passi in avanti che ritengo l’Unione Europea e il Consiglio Europeo abbiano fatto su alcune materie, che erano particolarmente delicate nella discussione che si teneva ieri". Così Giorgia Meloni ha aperto la conferenza stampa in cui fa il punto sugli esiti del vertice di Bruxelles. La premier si riferiva in particolare alle tre principali materie oggetto della discussione tra i leader europei: sostegno all'Ucraina, alle misure economiche europee e all'immigrazione.



Le parole di Meloni, arrivano a margine di un Consiglio europeo segnato dalla presenza di Volodymyr Zelensky e dalle polemiche con Macron, dopo l'esclusione italiana dal trilaterale di Parigi con il cancelliere Scholz e lo stesso presidente ucraino. "Se m'avessero invitato, avrei detto che era meglio non farla quella riunione, sull'Ucraina dobbiamo dare un'idea di compattezza”. E la riunione convocata dal presidente francese, al contrario, ha dato un'altra impressione - è il ragionamento della premier. "Il problema non è essere stati esclusi da Macron, ma aver indebilito la forza Ue", ha detto ancora Meloni. "Confesso che alcune letture italiane, le trovo un po' provinciali. Il tema non è il gelo, i problemi con la Francia. Con Macron, nessun gelo. Il tema secondo me è che l'Italia è una nazione abbastanza centrale in Europa da dover dire quando non è d'accordo. Non basta, come in passato, una foto per dare centralità all'Italia".

La presidente del Consiglio ha confermato tuttavia che rispetto al sostegno militare all'Ucraina con ci sono problemi con l'Eliseo e che "nei prossimi giorni saremo pronti a fornire il sistema di difesa Samp-t". Una fornitura che si lega a un accordo tra Francia e Italia. Oltre a questo, Meloni si è detta "dispiaciuta dalla polemica sull'intervento di Zelensky a Sanremo".

Sull'immigrazione, "ho, abbiamo, ottenuto un cambio di passo", dice la premier. "I documenti del Consiglio europeo sono la cornice, oggi l'approccio è: come aiutiamo l'Italia a difendere il suo territorio. Ora c'è una base per rivendicare gli impegni presi”, ha poi risposto a chi chiedeva in concreto quali misure saranno adottate. "Il cambio di passo è evidente e totale, a partire da questo lavoreremo sulle proposte concrete. Abbiamo posto il tema dei movimenti primari e quello delle ong".



"Vogliamo che l'Ue si attivi nel suo lavoro sull'Africa, che ora sta facendo l'Italia: Una cooperazione rafforzata con i paesi di partenza e transito per combattere i traffici illegali, consentendo alle persone di entrare in modo legale con flussi ben regolati", ha aggiunto la premier.

Quanto all'economia: "La discussione sulla competitività è una discussione strategica che anche l'Italia ha caldeggiato. Rientra in questo la questione delle catene di approvvigionamento. Ritengo che la vicenda Ucraina sull'energia ma ancor prima la crisi pandemica ci abbiano insegnato come l'Ue per recuperare la propria sovranità debba recuperare la questione delle catene di approvvigionamento strategico".

"La proposta italiana era quella della possibilità di una flessibilità sui fondi esistenti", ha spiegato Meloni. "L'altra cosa che abbiamo chiesto è che nella futura discussione sul Patto di stabilità si tenesse di come i cofinanziamenti nazionali messi in campo impattano sul rapporto deficit/Pil. Siamo riusciti a inserire questo elemento: nella riforma del Patto si tenga conto delle decisioni prese" sugli aiuti di Stato. E ancora: "La posizione italiana sulla materia economica è pienamente entrata nelle conclusioni del vertice", ha aggiunto. "Abbiamo chiesto che la Commissione faccia una proposta sul fondo sovrano europeo, che vada nella direzione delle esigenze strategiche europee".