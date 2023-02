Urso e Pichetto bisticciano. E il dipartimento Energia resta senza uffici e va in smart working

Una transizione lunga due anni. Le resistenze dei dirigenti. Le lenetezze del titolare dell'Ambiente e le rivendicazioni del ministro dello Sviluppo che reclamava più deleghe per sé. Poi, il pasticcio. Cento funzionari senza una stanza e improvvisamente il lavoro in delocalizzato. Il tutto, mentre il governo disucte del piano energetico e del RePowerEu

Questione di spazi, certo. E ristrutturazioni, e scatoloni. Tutto vero. Ma se un intero dipartimento, quello dell’Energia, finisce da un giorno all’altro al lavoro da casa forzato, e senza preavviso, e se questo peraltro succede proprio nelle settimane in cui il governo è affannato a definire le nuove strategie energetiche del paese in vista del dibattito europeo sul RePowerEu, come dimostra il vertice di ieri a Palazzo Chigi, allora vuol dire che oltre alle perverse contorsioni della burocrazia romana, oltre alle complicanze della logistica, c’è poi una questione più preoccupante, e riguarda la collaborazione tra due rappresentanti dell’esecutivo. E cioè Adolfo Urso e Gilberto Pichetto. Che, certo, non sono mai stati legati da un grande concordia, questo era noto. Ma che insomma le gazzarre tra i rispettivi staff si arrampicassero fin lassù, al settimo piano di Palazzo Piacentini, non era prevedibile.