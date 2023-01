L'altro "Piano Mattei". Renzi e Salvini tramano sul Csm. Pinelli la spunta, Meloni sbuffa

“Casualmente”, ripete lui. A ora di pranzo, davanti ai complimenti allusivi di un gruppo di colleghi di Forza Italia, Matteo Renzi si sforza in un esercizio di understatement così inusuale, per il personaggio, così esibito, da tradire in verità una certa soddisfazione. Casualmente, dunque, Fabio Pinelli è colui che ha assistito Alberto Bianchi nel caso Open. E sempre casualmente, sempre rispetto al caso Open, era stato scelto come legale in sostegno del Senato nel conflitto di attribuzioni con la procura di Firenze. Nell’attesa dunque che il futuristico, ambizioso progetto di cooperazione tra l’Italia e i paesi nordafricani vagheggiato da Giorgia Meloni si realizzi, il vero “Piano Mattei” è questo qui. Nel senso, però, dei due: Salvini e Renzi. Che evidentemente sono tornati a filare la lana.

