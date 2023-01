Meloni contro la stampa “mistificatrice”. “Nessuna retromarcia”

La premier ordina ai suoi di proteggersi con il silenzio e rifiuta la parola "retromarcia" e si affida a un pensatoio economico per le crisi future. Il Mef riscrive una norma che fa da "scala mobile" sulle accise. Torna per la comunicazione lo stile Draghi

"Hanno creato il panico sulla benzina, l’hanno definita verità, hanno distorto il reale. Siamo di fronte a un’operazione giornalistica scorretta, con il preciso obiettivo di colpire il governo”. Giorgia Meloni la chiama ora “mistificazione organizzata”. Quanto si virgoletta è il pensiero della premier e di chi le lavora accanto. Per il governo non c’è nessuna “retromarcia sulle accise”, ma solo “un’operazione di sterilizzazione possibile grazie alla revisione di una norma del 2007”. Il caos sul caro benzina “è dunque bieca propaganda contro di noi”. Torna Draghi come stile comunicativo: “Da adesso è necessario proteggersi, parlare meno e finirla con questa corsa al decreto che non c’è”. A quasi cento giorni dalla nascita del governo, il governo cambia natura.