Da Panzeri a Bettini, un Nokia per amico

Chi ha la lingua troppo lunga può inciamparci, dunque ecco che da Bruxelles giunge notizia che Antonio Panzeri, protagonista dell’euroscandalo corruttivo, non parla coi magistrati. E’ un duro. Uno che ammetterebbe con difficoltà anche solo di aver mai respirato. Su di me non troveranno niente, dice. Sicuro di sé, dunque, anche in ragione del fatto che, per parlare al telefono, questo vecchio dalemiano non usava né un Samsung né un iPhone. Niente smartphone. Niente whatsapp. Niente di rintracciabile. Panzeri non è mica Matteo Salvini o Carlo Calenda, che col cellulare ci vanno probabilmente a letto per intrattenere vivacissima attività verbale anche nel sonno. Panzeri al contrario usava, con misura, un preistorico Nokia. Uno di quei reperti d’archeologia impermeabili ai moderni software d’intercettazione. Inattaccabile a quelle diavolerie che furono la disgrazia di Luca Palamara, l’ex magistrato dell’omonimo scandalo cui si attribuisce questa apocrifa battuta: “Mi hanno intercettato, porca trojan!”.

