D'Alema il sensale: dall'acquisto di ventilatori cinesi ai contatti con il Qatar

Il dragone, i colombiani e ora pure il paese del nuovo "gate". L'ex presidente del Consiglio ha comprato dalla Cina prodotti non a norma. Poi ha messo in contatto la destra della Colombia con la Leonardo. Non si capisce se il Nostro sia Totò o Decio Cavallo

Quando pensiamo a Massimo D’Alema ci viene sempre in mente Clemenceau che diceva di Poincaré: “Poincaré sa tutto, ma niente altro”. Egli d’altra parte scrive e presenta libri, rilascia interviste sul futuro della sinistra, fa da tutor a Giuseppe Conte, infilza Matteo Renzi e poi, nei ritagli di tempo, si direbbe, coltiva pure un’attività parallela che tuttavia sempre più lo fa somigliare – sia detto con rispetto – a Totò quando vende la Fontana di Trevi al povero Mister Decio Cavallo. Anche se, per la verità, ancora non è ben chiaro se D’Alema sia in effetti quello che la Fontana di Trevi la vende, o quello che invece al contrario se la compra. A marzo del 2021, in piena pandemia, per dire, D’Alema aveva messo in contatto un’azienda cinese con la Protezione civile italiana. E insomma questo ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri aveva fatto acquistare al governo un centinaio di ventilatori ospedalieri. Quasi tre milioni di euro.