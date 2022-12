Il lamento della cultura di destra, oggi che governa la destra. La sindrome dei costipati immaginari

Sono i “costipati immaginari” i nostri nuovi “fascisti immaginari”. Sono gli intellettuali di destra che credono ancora governi la sinistra. Inalano flaconi di “Franceschini Vaporub”, ripetono che la loro opera è ostracizzata e che da ora in avanti è necessario “costruire un nuovo racconto”. Era infatti vero che, venerdì mattina, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, videocollegato alla festa di FdI, per discutere del “Nuovo immaginario italiano”, fosse “costipato” di naso, ma era altrettanto vero, come raccontava il militante Francesco Ciulla, “che noi di FdI non riusciamo a pensarci se non come perseguitati. Siamo ‘costipati’ anche nello spazio. Mancano le sedie…”.

