Landini: "Salvini? Non ha mai lavorato, non ha mai avuto il problema di scioperare"

"Salvini non avendo mai lavorato, non ha mai avuto il problema di scioperare", così ha risposto il segretario della Cgil Maurizio Landini alle parole del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che aveva etichettato lo sciopero contro la manovra 2023 indetto da Cgil e Uil come "immotivato e ideologico". "Quando le piazze si riempiono, le persone che ci rimettono il salario non scendono in piazza per nulla o per ragioni politiche, ma perché vedono che la loro condizione peggiora e il governo va da un'altra parte- dice Landini -. Salvini dovrebbe interrogarsi sul fatto che questa manovra non aumenta il salario dei lavoratori, peggiora la precarietà, non interviene sulle pensioni, quota 103 è un ulteriore presa in giro. Credo che ormai tutti i lavoratori hanno capito che la storia delle quote è una presa in giro."

