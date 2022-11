Parità salariale tra uomini e donne, la lezione di Poste Italiane

Il 28 novembre, Poste Italiane è diventata la prima tra le società del FTSE MIB del settore assicurativo ad aver ricevuto la certificazione “EQUAL-SALARY” per la rigorosa applicazione delle politiche retributive senza pregiudizi di genere. La certificazione è rilasciata da “EQUAL-SALARY”, organizzazione svizzera indipendente senza scopo di lucro, in collaborazione con l’Università di Ginevra. Il riconoscimento è stato conferito al termine di un percorso, basato su una rigorosa metodologia riconosciuta dalla Commissione Europea, e con il supporto della società PwC Italia, e ha previsto una analisi dettagliata dei livelli retributivi di tutta la popolazione aziendale, focus group, interviste e survey sulla percezione dei dipendenti dell’impegno aziendale in tema di inclusione e diversità. “Come società quotata e primo datore di lavoro in Italia siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento che attesta la concreta applicazione dei principi di equità salariale e conferma l’impegno continuo di Poste Italiane nelle politiche di Diversity&Inclusion, uno dei pilastri del nostro Piano strategico ‘2024 Sustain & Innovate Plus’ – ha dichiarato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane.