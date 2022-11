Salvini stravolge il suo ministero, e dà l'assalto alla cabina di regia del Pnrr. Facendo arrabbiare FdI

La tesi del consigliere Morelli: "Dobbiamo cambiare i tecnici lasciati da Draghi". Anche quelli che, per legge, non si potrebbe cambiare. E così Fitto si arrabbia. Il rodeo delle nomine al Mit, con vista sui cantieri del Recovery. L'incognita su Ferrovie. Intanto anche il meloniano Butti, successore di Colao, manda in tilt la transizione digitale