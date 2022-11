Parla Roberto Occhiuto: “Basta col Nimby a destra”

Non per gusto di polemica. “Anzi, se deve essere una cosa contro miei colleghi governatori, non ci penso neppure”. Per spirito di proposta, però, questo sì. “Perché si dovrà pure superare quella logica assurda per cui in Italia, qualunque opera si decide di fare, si innesca puntualmente un conflitto tra le istituzioni centrali e le comunità locali”. La Calabria che non si tira indietro. Che, anzi, prova addirittura a mostrarsi come modello: “Io, forse in controtendenza, mi ritrovo da un anno a chiedere al governo un dpcm per autorizzare il rigassificatore di Gioia Tauro”. Nell’Italia del No, dei comitati dell’anti, Roberto Occhiuto rivendica la sua posizione “sviluppista”, che poi, dice, “è quella di Forza Italia, è quella che il nostro partito porta alla coalizione di centrodestra, da sempre”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE