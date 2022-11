Critiche liberali da destra al decreto anti-rave. Parla il senatore Zanettin

"Sei anni sono una pena esagerata. Per non dire della questione intercettazioni. E poi la formulazione è troppo generica". L'ex capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia presenterà un emendamento. Ma i distinguo nella maggioranza fanno capire che su garantismo e sicurezza le tre componenti non parlano con la stessa voce

Non ha avuto molto successo di pubblico o di critica, il decreto anti-rave presentato dal neo-ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Non è neanche uscito dal Consiglio dei ministri che le contestazioni sono arrivate copiose e da più parti, specie attorno alla genericità della norma che definisce “l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati” e alla possibilità di intercettare ex post per trovare i responsabili. Il Parlamento interverrà per modificarlo. Resta la diversità di vedute tra chi, al governo, voleva depenalizzare e quindi diminuire le fattispecie di reati e chi ha voluto di fatto introdurre un nuovo reato. Il viceministro azzurro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha indicato nel portare la pena a un livello che “inibisca l’uso delle intercettazioni”, cioè sotto i cinque anni, la possibile soluzione e nel “tipizzare la fattispecie” dei rave party punibili la possibilità di evitare che la norma diventi “norma di polizia” rispetto a ogni tipo di raduno o manifestazione, per esempio puntando soltanto sugli eventi in cui il largo uso di stupefacenti può creare problemi per l’ordine e la salute pubblica.