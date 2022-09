“È il momento della responsabilità. Governeremo per tutti gli italiani”. Le parole di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d'Italia chiude la notte del voto con un discorso di ringraziamento per la vittoria ormai certa. Ringrazia gli italiani, annuncia le sue intenzioni per il futuro e finisce citando San Francesco

"Dagli italiani è arrivata un'indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia". Sono le parole con cui Giorgia Meloni sancisce la sua vittoria ormai certa. Seguono applausi fragorosi dal pubblico fedelissimo delle 2 e mezza di notte. "È stata una campagna elettorale oggettivamente non bella. In cui i toni sono stati sopra le righe. È stata una campagna elettorale violenta" prosegue la leader, sottolineando come i voti per il suo partito siano quelli autenticamente frutto delle preferenze degli italiani, dopo tanto tempo.

Ma Giorgia Meloni annuncia le prime intenzioni del post voto: "Da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore" e ribadisce: "è il tempo della responsabilità". Un tempo che dopo anni di opposizione - "Noi siamo stati spacciati dal primo giorno in cui siamo nati. Non ci siamo abbattuti, anche quando per tanti anni eravamo sempre sulle stesse percentuali" - diventa di governo.

E quella che molto probabilmente sarà la prima donna premier d'Italia chiude ricordando una citazione di San Francesco: "Comincia a fare quel che è necessario, quello che è possibile, e alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile".