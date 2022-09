Il nordismo miope della Lega: Giorgetti e il caso Ita

Con l’opposizione urlata e non ragionevole alla cessione di Ita Airways la Lega sta perdendo un’occasione per dare un’impronta legata alle sue origini in questa campagna elettorale e per differenziarsi, in un modo non banale, dai rivali/alleati meloniani

Sorprende in modo speciale la posizione dura e un po’ raffazzonata del ministro Giancarlo Giorgetti, da cui ci si aspetterebbe pragmatismo e, nel caso specifico, un certo favore verso un accordo con cui si toglierebbe il carico fiscale del finanziamento delle perdite di Ita dalle spalle dei contribuenti. Retorica per retorica, di fronte alla romanissima difesa della presenza pubblica in Ita fatta da Giorgia Meloni, potevamo aspettarci un Matteo Salvini con toni nordici, fautore della vendita e dell’uscita di Pantalone dai finanziatori della compagnia. Con ogni probabilità la pensano così molti elettori leghisti ed è certamente a favore della vendita il mondo produttivo del nord-est a trazione leghista, non sentendo alcun afflato per il volo tricolore, di cui non sono utenti anche per ragioni geografiche legate all’attrattività di hub come Monaco, Francoforte e Zurigo.