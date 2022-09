I quaderni di Marcello Pera: "Tifare Trump è da provinciali. Salvini al Viminale? Decide Mattarella"

Marcello Pera, il “tizzone liberale” è candidato al Senato con il partito della fiamma. In FdI con chi parlerà di Derrida? “Quello, Derrida, è veleno, e poi in campagna elettorale non parlo di filosofia. Quanto al tizzone e alla fiamma non vedo contraddizione. Sono un liberal-conservatore e Giorgia Meloni, in Europa, è alla guida del partito conservatore. Come diceva il mio Agostino: guai alla superbia”. Chi sarebbero oggi i superbi in politica? “Quelli che pensano che la nostra società sia plasmabile secondo piani”. E che male c’è? “La società è guidata dai princìpi e dai valori della tradizione, che va aggiornata ma conservata”. Caro Pera, la sua Lucca è vicino a Piombino. Vogliamo finirla e dire una volta per tutte che farete il rigassificatore? “I rigassificatori vanno fatti assolutamente. Dove, lo decide il governo con gli enti locali”. E’ vero che Giorgia Meloni si sta affidando a Mario Draghi? “Mi sembra evidente che su certi punti Meloni e Draghi sono in sintonia”. Ad esempio? “Stessa cautela sul debito pubblico, stessa attenzione ai rischi della speculazione”. Sta dicendo che la figura di Draghi verrà recuperata del centrodestra? “Mi sembra che proprio a voi del Foglio ha detto che ‘un altro lavoro se lo trova da solo’. Detto questo, Draghi è una grande risorsa”. Prima di girare pagina. Una domanda veloce. Sul serio volete cacciare Sergio Mattarella? “Non scherziamo, lasciamolo fuori dalla campagna elettorale”. Berlusconi ha dichiarato che si deve dimettere. Ma che modi sono? “No, non lo ha detto ed è stupido pensare che la riforma presidenzialista sia scritta contro Mattarella”.

