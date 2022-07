Letta in allarme: salvare questo governo o pensare già al dopo? 

Le consultazioni del leader pd tra Draghi e il Colle. C'è chi, come Provenzano dice: "Meglio il voto". Al capo opposto, c'è chi come Dario Franceschini, pensa che “se precipitassimo il paese alle urne ora, ci verrebbero a prendere coi forconi”

Il senso della giornata pare maturare poco dopo pranzo, quando Enrico Letta viene ricevuto, forse perfino invitato, a Palazzo Chigi. Non se l’aspettava, il segretario del Pd. E forse era stata questa convinzione, questa speranza, a indurlo a confermare la sua agenda fitta di impegni europei. E però nel prendere forma della crisi si resta a metà tra lo sforzo di lavorare per salvare questo governo e l’azzardo di pensare già a quel che verrà dopo. E’ in questa terra di mezzo, piena di incognite, che si svolge l’incontro tra Mario Draghi e l’ex premier. Ma delle due opzioni, al momento, solo una è quella dicibile, secondo quanto concordato anche col Quirinale, dopo i contatti tra Letta e il capo dello stato: “Il Pd le proverà tutte per salvare questa maggioranza”. Dunque bisogna drammatizzare. “Riunione”.