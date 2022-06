Che fine ha fatto il liberalismo? Girotondo di idee sul modello politico più occidentale che c'è

Che fine ha fatto, negli anni dei populismi d’ogni colore, il buon vecchio liberalismo? Che fine ha fatto a maggior ragione oggi, quando quelle tendenze cominciano a sembrare merce politica che non si porta più? E del liberalismo si possono ancora cantare, almeno in astratto, le virtù? Il compito non è dei più facili in un paese come il nostro, che storicamente lo ha visto per una lunga fase schiacciato dalle due chiese contrapposte, quella democristiana e quella comunista. Trovarsi intorno a un tavolo per la presentazione di un libro (“La parabola della Repubblica. Ascesa e declino dell’Italia liberale”, edito da Solferino) è stata l’occasione per un gran dibattito sullo stato di salute di una dottrina politica e un poco anche dell’Italia dei nostri anni. Vi hanno preso parte i due autori del saggio, Angelo Panebianco e Massimo Teodori, Giuliano Ferrara e Edoardo Camurri. Che è stato il primo a parlare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE