L'incomunicabilità tra i partiti e la crisi del Parlamento. Parla Panebianco

L’incomunicabilità tra Partito democratico e Lega attorno alla riforma della legge Severino la dice lunga sulla condizione del sistema politico e istituzionale italiano. Entrambi i partiti vogliono la stessa cosa, eliminare la sospensione automatica degli amministratori locali raggiunti da sentenze di primo grado, eppure entrambi preferiscono restare chiusi nelle proprie stanze. Il Pd dice no al referendum abrogativo proposto dalla Lega e poi invita gli altri partiti a sostenere la propria proposta di legge. La Lega, dopo il fallimento del referendum, critica il Pd per non aver sostenuto il referendum e annuncia di voler promuovere proprie iniziative legislative sul tema. Vale per la legge Severino, ma in fondo ormai vale per tutto (e per tutti). L’incapacità delle forze politiche di comunicare fra loro, andando al di là della propaganda, sembra ormai togliere senso alla funzione stessa del Parlamento. “Purtroppo mi pare che non ci sia nulla di nuovo”, commenta al Foglio Angelo Panebianco, politologo dell’università di Bologna. “Essendo fallito il tentativo di dare una forza al governo (la battuta d’arresto finale di questo tentativo è stato il fallimento del referendum costituzionale del 2016) e non essendoci più nemmeno i grandi partiti che in qualche modo nella Prima repubblica controllavano tutto, siamo in una condizione di frammentazione in cui i partiti su qualunque tema lottano per accaparrarsi un minimo di attenzione dell’opinione pubblica”.