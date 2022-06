Il premier è con Di Maio. Draghi pronto a ribadire la stima per un ministro “impeccabile”

Il ministro degli Esteri potrà essere cacciato dal Movimento, ma la casella della Farnesina viene catalogata come “intoccabile”. Significa che la sola idea che l’incarico dell'ex capo politico dei 5 stelle finisca nella disponibilità dei partiti non è da prendere in esame

Possono decidere di cacciarlo dal M5s, ma non sono nelle condizioni di rimuoverlo dal governo. Per Mario Draghi quanto sta accadendo all’interno del M5s rientra nella vasta categoria dei “fenomeni politici” ma non può avere ricadute sul ministero degli Esteri. La casella della Farnesina viene catalogata come “intoccabile”. Significa che la sola idea che l’incarico di Luigi Di Maio finisca nella disponibilità dei partiti non è da prendere in esame. A Palazzo Chigi si ripete questa frase: “Di Maio ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica”. Si separa insomma il destino personale-politico di Di Maio dalla funzione “essenziale” che Di Maio ricopre, così come dal mandato di ministro che, per il premier, sta “onorando in maniera ineccepibile”.